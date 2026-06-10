संभल में बड़ा सड़क हादसा: मामा-भांजी समेत 3 की जान गई, 3 की हालत गंभीर, मचा कोहराम

Ganga Expressway Scorpio Accident:यूपी के संभल जिले के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी। जम्मू-कश्मीर की सैर कर लखनऊ लौट रहा परिवार अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से इतनी जोरदार टकराई कि उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में लखनऊ के एक कारोबारी, उनकी भांजी और एक अन्य महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं।