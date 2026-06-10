10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में बड़ा सड़क हादसा: मामा-भांजी समेत 3 की जान गई, 3 की हालत गंभीर, मचा कोहराम

Sambhal Accident: संभल के गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में लखनऊ के कारोबारी, उनकी भांजी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jun 10, 2026

sambhal ganga expressway scorpio crash lucknow family three dead

संभल में बड़ा सड़क हादसा | Image - X

Ganga Expressway Scorpio Accident:यूपी के संभल जिले के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी। जम्मू-कश्मीर की सैर कर लखनऊ लौट रहा परिवार अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से इतनी जोरदार टकराई कि उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में लखनऊ के एक कारोबारी, उनकी भांजी और एक अन्य महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

ड्राइवर को आई झपकी बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अमरोहा और संभल की सीमा के पास पहुंचते ही वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई। कुछ ही सेकंड की लापरवाही ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे सभी लोग घायल हो गए।

मौके पर मची चीख-पुकार

हादसे के तुरंत बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कार में फंसे लोग दर्द से चीखते रहे। पीछे से गुजर रहे वाहन चालकों ने मानवता का परिचय देते हुए राहत कार्य शुरू किया और तत्काल पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

11 लोग थे स्कॉर्पियो में सवार

हादसे के समय स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें सात बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को संभल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल कई लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया। वर्तमान में तीन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

कारोबारी समेत तीन लोगों की मौत

इस हादसे में मृतकों की पहचान लखनऊ निवासी कारोबारी अबूबकर (40), हिना (28) पत्नी उमर और जुनेरा (15) पुत्री आरिफ के रूप में हुई है। अबूबकर लखनऊ के चौक क्षेत्र स्थित अकबरी गेट के निवासी थे और चप्पलों के कारोबार से जुड़े हुए थे। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हिना और जुनेरा ने मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

जम्मू-कश्मीर यात्रा से लौट रहा था परिवार

परिजनों के अनुसार, परिवार लगभग 10 दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर गया था। दो गाड़ियों में कुल 18 लोग इस यात्रा पर निकले थे। हालांकि किसी कारणवश परिवार ने तय समय से पहले लौटने का निर्णय लिया और यात्रा के आठवें दिन ही लखनऊ वापस आ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर लौटने से कुछ घंटे पहले ही इतना बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है।

खुशियों भरी यात्रा मातम में बदली

जो परिवार कुछ समय पहले तक कश्मीर की वादियों में घूमकर खुशियां मना रहा था, वही परिवार अब गहरे सदमे में है। अबूबकर अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके बच्चों में अफ्फान, आफीफा और साद शामिल हैं। वहीं हिना के दो बच्चे मोहम्मद और हादिया हैं। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस ने शुरू की जांच

अपर ने बताया कि मेरठ से लखनऊ जा रही स्कॉर्पियो गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई थी। कार में 11 लोग सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत के चलते उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

संभल में दो समुदायों के बीच विवाद, 12 घायल, महिलाओं पर भी हमला, जानें मामले में नया अपडेट

ये भी पढ़ें
violent clashes between two communities in sambhal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में बड़ा सड़क हादसा: मामा-भांजी समेत 3 की जान गई, 3 की हालत गंभीर, मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में दो समुदायों के बीच विवाद, 12 घायल, महिलाओं पर भी हमला, जानें मामले में नया अपडेट

violent clashes between two communities in sambhal
सम्भल

संभल में मस्जिद विध्वंस के समय मिला पाकिस्तान झंडा, ‘आई लव मोहम्मद के पोस्टर’ और कई धार्मिक चिन्ह, 8 लोगों पर FIR

Bulldozer action on Mustafa Qadri Mosque
सम्भल

‘आई लव मोहम्मद कहूंगा, अगर हिम्मत है तो फांसी दो’, मस्जिद गिराने पर भड़के जियाउर्रहमान बर्क, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Bulldozer action on Mustafa Qadri Mosque
सम्भल

Bulldozer Action: संभल में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर; जमींदोज हुई अवैध मस्जिद, दीवार पर लिखा था- आई लव मोहम्मद, देखें वीडियो

Bulldozer action on Mustafa Qadri Mosque
सम्भल

मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद सपा सांसद बर्क बोले- गांव में मातम का माहौल, सहमे हुए हैं बच्चे

Sambhal Mosque Demolition, Ziaur Rahman Bark
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.