भांजे की शादी में जा रहे मामा की हादसे में मौत; शादी की खुशियां मातम में बदलीं, संभल में टेंपो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर

Sambhal Road Accident: संभल जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को गम में बदल दिया। थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव मुडिया खेड़ा निवासी गौरव कुमार (22) अपने सगे भाई ओमवीर और साथी सोमवीर (24) के साथ भांजे की शादी में भात रस्म में शामिल होने के लिए निकले थे। तीनों लोग बाइक से पड़ोसी जनपद रामपुर के कस्बा शाहबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। इस हादसे में गौरव कुमार की मौत हो गई है।