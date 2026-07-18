संभल में प्रेम संबंध को लेकर युवक की हत्या, धनकुट्टा से हमला कर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी

गांव कमालपुर निवासी उदयवीर सिंह खेतीबाड़ी का काम करता था। वह शादीशुदा था और उसका पांच माह का एक बच्चा भी है। परिजनों के अनुसार, उदयवीर का रजपुरा थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके के एक गांव निवासी युवती से करीब पांच साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि युवती की करीब डेढ़ साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी थी। इसी प्रेम संबंध को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब एक साल पहले पंचायत भी हुई थी।