मेरा भाई निर्दोष है, उसे छोड़ दो…कहते कहते युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगा ली आग

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। धनारी थाने में अपने भाई की रिहाई की मांग कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत कंबल डालकर आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल पहुंचाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।