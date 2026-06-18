बलिया का लाल करेगा ‘बागी सांसदों’ का नेतृत्व, सपा में टूट होकर रहेगी, ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा

लखनऊ : सुभासपा के मुखिया ओपी राजभर बुधवार को बड़ा दावा किया था। राजभर ने कहा था पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तो सिर्फ झांकी हैं। सबसे बड़ा खेल तो यूपी में होगा। राजभर का कहना है कि सपा के सांसद टूटने को तैयार हैं और यह होकर रहेगा। राजभर ने इशारा किया है कि बागी सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा।