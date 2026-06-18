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बलिया का लाल करेगा ‘बागी सांसदों’ का नेतृत्व, सपा में टूट होकर रहेगी, ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा

OP Rajbhar big claim Samajwadi Party split : सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सपा के सांसद टूटने को तैयार हैं और इस बागी गुट का नेतृत्व 'बागी बलिया' का लाल करेगा। उन्होंने अखिलेश यादव को 'सांसद बचाओ अभियान' शुरू करने की सलाह दी है।

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लखनऊ

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 18, 2026

OP Rajbhar Vs Akhilesh Yadav

OP Rajbhar Vs Akhilesh Yadav : ओपी राजभर बोले सपा में टूट होकर रहेगी, PC- ANI

लखनऊ : सुभासपा के मुखिया ओपी राजभर बुधवार को बड़ा दावा किया था। राजभर ने कहा था पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तो सिर्फ झांकी हैं। सबसे बड़ा खेल तो यूपी में होगा। राजभर का कहना है कि सपा के सांसद टूटने को तैयार हैं और यह होकर रहेगा। राजभर ने इशारा किया है कि बागी सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा।

राजभर का कहना है कि सपा में टूट की योजना तो पहले से ही थी। लेकिन, जिस तरह सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे वह बहुत आहत है। अब सपा में टूट होकर रहेगी। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है।

अखिलेश बाबू अब शुरू करो सांसद बचाओ अभियान

राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि अब वह AC, PC और ट्विटर छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू करो। मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया। लेकिन, अब पूरा परिवार सांसद बचाओ अभियान में जुड़ जाए।

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Updated on:

18 Jun 2026 09:02 am

Published on:

18 Jun 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बलिया का लाल करेगा ‘बागी सांसदों’ का नेतृत्व, सपा में टूट होकर रहेगी, ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा

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