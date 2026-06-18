बलिया का लाल करेगा ‘बागी सांसदों’ का नेतृत्व, सपा में टूट होकर रहेगी, ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा

OP Rajbhar Vs Akhilesh Yadav : ओपी राजभर बोले सपा में टूट होकर रहेगी, PC- ANI
लखनऊ : सुभासपा के मुखिया ओपी राजभर बुधवार को बड़ा दावा किया था। राजभर ने कहा था पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तो सिर्फ झांकी हैं। सबसे बड़ा खेल तो यूपी में होगा। राजभर का कहना है कि सपा के सांसद टूटने को तैयार हैं और यह होकर रहेगा। राजभर ने इशारा किया है कि बागी सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा।
राजभर का कहना है कि सपा में टूट की योजना तो पहले से ही थी। लेकिन, जिस तरह सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे वह बहुत आहत है। अब सपा में टूट होकर रहेगी। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है।
राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि अब वह AC, PC और ट्विटर छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू करो। मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया। लेकिन, अब पूरा परिवार सांसद बचाओ अभियान में जुड़ जाए।
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