Akhilesh Yadav Statement: ’26 हजार स्कूल बंद कर दिए, अब PDA पाठशालाओं पर FIR’, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला

राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित मामले पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। उन्होंने कहा, "यह समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि चढ़ावा किसने चुराया? ट्रस्ट किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ था कि भगवान राम के चढ़ावे तक की कथित चोरी की बात सामने आए?" उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।