‘सरकार चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष की मंशा ही सदन चलने देने की नहीं है’, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

UP Assembly Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हंगामे के कारण 59,019 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करने और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाधित करने का आरोप लगाया।

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