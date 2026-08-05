‘फ्री मुफ्त यात्रा से लेकर पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था तक’, CM योगी ने अनुपूरक बजट में दिए ‘गिफ्ट’! आपको पता हैं?

UP Supplementary Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए अतिरिक्त बजट, प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का विस्तार और एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक विकास जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है।

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