UP विधानसभा में भावुक हुए अध्यक्ष सतीश महाना, बोले- सोचूंगा इस कुर्सी के योग्य हूं या नहीं; हंगामे के बीच कार्यवाही दो बार स्थगित

महाना ने कहा कि उन्हें पहली बार लगा कि या तो उनके प्रयासों में कहीं कमी रह गई या फिर डॉ. भीमराव अंबेडकर की वह बात सही साबित हो रही है कि कमी संविधान में नहीं, बल्कि उसे संचालित करने वाले व्यक्तियों में होती है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर भी आत्मचिंतन करूंगा कि क्या मैं इस कुर्सी के योग्य हूं। जल्द ही इस संबंध में निर्णय लूंगा। सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा और जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक छवि बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की आलोचना और जनहित के मुद्दे उठाने की होती है, न कि सदन की गरिमा को प्रभावित करने की। अब तक विपक्ष ने अपनी बात रखने की लोकतांत्रिक परंपरा का पालन किया, लेकिन मंगलवार का घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

