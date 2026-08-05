UP Assembly News: ‘संविधान में नहीं, व्यक्तियों में है कमी’, हंगामे के बाद छलका स्पीकर सतीश महाना का दर्द

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सतीश महाना ने कहा कि मंगलवार की घटनाओं ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अगर कहीं कमी है तो वह संविधान में नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाले लोगों के व्यवहार में है। महाना ने कहा, "कल सदन में जो हुआ, उससे मैं दुखी और निराश हूं। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर कहीं कमी होगी तो वह संविधान में नहीं, बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल की घटना के बाद मुझे उनकी बात याद आई।"