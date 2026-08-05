Uttar Pradesh Weather: यूपी में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में ज्यादा असर

प्रतीकात्मक फोटो ( PC: IANS
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में आज यानी बुधवार को भी मानसूनी गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का भी अनुमान जताया है।
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 5 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों में अधिकांश स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही गरज-चमक और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटों में कन्नौज के छिबरामऊ में सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद बहराइच के नानपारा और इटावा के चकरनगर में 10-10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अयोध्या में 9 सेंटीमीटर, लखीमपुर खीरी के शारदानगर में 8 सेंटीमीटर तथा लखनऊ, कानपुर नगर, बाराबंकी और जौनपुर सहित कई स्थानों पर 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
लगातार बादल और बारिश की वजह से अगले 48 घंटों में दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान फिर बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। पिछले दिन प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस हमीरपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बाराबंकी में रिकॉर्ड हुआ।
आईएमडी के अनुसार 6 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 7 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो सकती हैं और 8 अगस्त से कई हिस्सों में मौसम संबंधी चेतावनी भी समाप्त होने के संकेत हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी, इसलिए मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी होगा।
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