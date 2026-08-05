Uttar Pradesh Weather: यूपी में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में ज्यादा असर

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में आज यानी बुधवार को भी मानसूनी गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का भी अनुमान जताया है।