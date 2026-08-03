Gonda News: बिजली कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ लगाए नारे, जानिए क्यों सौंपा सपा नेता को ज्ञापन?

गोंडा में सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारियों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में कर्मचारी समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह के आवास पर पहुंचे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और अपनी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वे कई वर्षों से बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उनका कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी गईं। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।