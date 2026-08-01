Gonda News: 2 साल का प्यार, 90 सेकेंड की शादी! गांव वालों ने पकड़ा तो मंदिर में तुरंत भरवा दिया सिंदूर

गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां दो साल से एक-दूसरे को पसंद करने वाले युवक और युवती की शादी गांव वालों की मौजूदगी में मंदिर में करा दी गई। खास बात यह रही कि पूरी वैवाहिक रस्में 90 सेकंड में पूरी कर ली गई। इसका वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की का पड़ोस के गांव के रहने वाले 20 वर्षीय एक युवक से बीते दो वर्षों से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे।