Hardoi Couple Suicide: 15 साल के प्यार का दर्दनाक अंत! एक किलोमीटर के दायरे में अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव

जानकारी के अनुसार, अरवल थाना क्षेत्र के हैदराबाद मजरा उमरौली जैतपुर निवासी जनवेश राजस्थान में मजदूरी करता था। गांव की ही एक विवाहिता से उसका प्रेम संबंध होने की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 8:30 बजे महिला का देवर जनवेश के घर पहुंचा और इस संबंध को लेकर शिकायत की। इसके बाद जनवेश नाराज होकर घर से निकल गया। देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।