कीचड़ में भागा, गिड़गिड़ाया पर रहम न आया, एक को माथे में मारी गोली, दूसरे को दौड़ाकर काट डाला, जानें हरदोई मर्डर की इनसाइड स्टोरी

एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा ने बताया कि डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना संडीला क्षेत्र में तकिया-आटामऊ मार्ग पर दो व्यक्तियों के शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों की पहचान अरुण चौरसिया और अभिषेक चौरसिया के रूप में हुई है। घटना के शीघ्र खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी संडीला और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है। सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। साक्ष्यों, तकनीकी सर्विलांस और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।