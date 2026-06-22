22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

हरदोई में बड़ा हादसा, देखते ही देखते ढह गया 70 फीट लंबा स्लैब, मलबे में दबे मजदूर

Hardoi Overbridge Collapse: हरदोई में लखनऊ-पलिया नेशनल हाईवे (NH-731) पर निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। यहां शारदा नहर पर बन रहे ओवरब्रिज का 70 फीट लंबा स्लैब अचानक गिर गया। हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Pratiksha Gupta

Jun 22, 2026

Hardoi Accident News, NH 731 Accident

NH-731 पर गिरा निर्माणाधीन स्लैब | फोटो सोर्स- IANS

Hardoi Accident News: यूपी के हरदोई जिले में लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-731) पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शारदा नहर के ऊपर बन रहे ओवरब्रिज का एक बहुत बड़ा (करीब 70 फीट लंबा) स्लैब अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। जिस वक्त यह स्लैब गिरा, वहां काम चल रहा था। इस हादसे में कई मजदूर मलबे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और तुरंत बचाव काम शुरू किया गया।

कैसे हुआ यह हादसा?

यह पूरी घटना शाहाबाद तहसील क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास की है, जहां शारदा नहर पर करीब 250 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे तकनीकी टीम की देखरेख में क्रेन ऑपरेटर पिलर के ऊपर भारी बीम को सेट कर रहा था।
पिलर पर सीतापुर के छोटेलाल और हरदोई के राजेश्वर नाम के दो मजदूर काम संभाल रहे थे। इसी दौरान लचीले आधार पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने के कारण क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और बीम सीधे नीचे आ गिरा। बीम गिरने के झटके से दोनों मजदूर भी नीचे गिर गए और उनके सिर व हाथ में चोटें आई हैं। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मलबे को हटाकर की गई जांच

बीम गिरने की तेज आवाज से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। खबर मिलते ही जिलाधिकारी (DM) अनुनय झा और एसपी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंच गए। शुरुआती आशंका थी कि कुछ मजदूर मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। प्रशासन ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए करीब आधे घंटे तक मिट्टी और सरिया हटवाकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। जब यह साफ हो गया कि मलबे के नीचे कोई नहीं है, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

महीने भर में दूसरी घटना, उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी जगह पर करीब एक-डेढ़ महीने पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था। बार-बार हो रही इन घटनाओं से लोगों में काफी नाराजगी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) द्वारा कराए जा रहे इस काम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साल 2025 की शुरुआत से चल रहा यह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

डीएम ने दिए तकनीकी जांच के आदेश

हादसे को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने NHAI से पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ कहा कि निर्माण कार्य की क्वालिटी में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुल की मजबूती को परखने के लिए कई तरह के कड़े टेक्निकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।



तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक और खत्म हो गईं 3 जिंदगी, सड़क पर बिखर गईं मां के हाथों की बनी पूड़ी-सब्जी

ये भी पढ़ें
Banda bike accident news, Uttar Pradesh road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jun 2026 04:36 pm

Published on:

22 Jun 2026 03:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / हरदोई में बड़ा हादसा, देखते ही देखते ढह गया 70 फीट लंबा स्लैब, मलबे में दबे मजदूर

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

’11 से ज्यादा मामले दर्ज’, मुठभेड़ के बाद नूर मोहम्मद चढ़ा पुलिस के हत्थे, 3 साथी भी गिरफ्तार, हरदोई का मामला

noor mohammad arrested after encounter three more arrested in hardoi up crime news
हरदोई

हरदोई में BJP नेता का अनोखा कारनामा: योगी आदित्यनाथ CM बने रहें, इसलिए 200 बार कराया मुंडन

सर मुड़वाते बीजेपी नेता, फोटो सोर्स- पत्रिका
हरदोई

गोदभराई और तिलक हुआ उसके बाद शादी करने से दूल्हे ने किया इनकार; हरदोई से सामने आया दहेज प्रथा का मामला

hardoi dowry case refused for shadi fir filed
हरदोई

पति ने पत्नी का ‘काला सच’ देखा, फिर शुरू हुई मौत की धमकियां… चार बच्चों को छोड़ कर ली आत्महत्या

Garden
हरदोई

भाई-भाई के झगड़े में खूनी खेल, गुस्से में फूंकी बाइक, तो जलती गाड़ी से लिपटकर छोटे भाई ने दे दी जान

hardoi crime news, hardoi brothers fight
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.