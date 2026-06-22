हरदोई में बड़ा हादसा, देखते ही देखते ढह गया 70 फीट लंबा स्लैब, मलबे में दबे मजदूर

यह पूरी घटना शाहाबाद तहसील क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास की है, जहां शारदा नहर पर करीब 250 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे तकनीकी टीम की देखरेख में क्रेन ऑपरेटर पिलर के ऊपर भारी बीम को सेट कर रहा था।

पिलर पर सीतापुर के छोटेलाल और हरदोई के राजेश्वर नाम के दो मजदूर काम संभाल रहे थे। इसी दौरान लचीले आधार पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने के कारण क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और बीम सीधे नीचे आ गिरा। बीम गिरने के झटके से दोनों मजदूर भी नीचे गिर गए और उनके सिर व हाथ में चोटें आई हैं। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।