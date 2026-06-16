तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक और खत्म हो गईं 3 जिंदगी, सड़क पर बिखर गईं मां के हाथों की बनी पूड़ी-सब्जी

यह दर्दनाक हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चंदौर गांव के मोड़ के पास हुआ। कोरारी गांव के रहने वाले रामबाबू (30 वर्ष) अपने चचेरे भाई संजय (30 वर्ष) और दोस्त अरविंद (30 वर्ष) के साथ रविवार की रात बाइक से चित्रकूट के लिए निकले थे।

रात के करीब 9 बजे, जब वे एक मोड़ पर पहुंचे, तो आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण संजय बाइक को संभाल नहीं पाया और बाइक सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे संजय और बीच में बैठे अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे पीछे बैठे रामबाबू की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया।