Ghaziabad News: ‘योगी जी! माफ करो, हम कसम खाते हैं- भविष्य में अपराध नहीं करेंगे’, पुलिस के सामने हाथ में पोस्टर लेकर गिड़गिड़ाए अपराधी, देखें वीडियो

Criminals Apologize to CM Yogi Adityanath: गाजियाबाद पुलिस 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत गुंडा-माफियाओं और पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटरों और पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे गुंडा-माफियाओं को चिन्हित करके उनका सत्यापन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कानून का पाठ पठाया। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे आरोपियों ने कानून का पालन करने का संकल्प लिया। सभी आरोपियों ने एक स्वर में कहा- अब हम भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे।