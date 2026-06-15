UP News: ‘जिस भूमि पर मेरे पिता अन्न उगाते थे, उसी जमीन से उड़ान भरकर मैं आपके मिलने आई’, CM योगी से मिलकर गदगद हुई युवती

जेवर एयरोपोर्ट से फ्लाइट में यात्रा करके लखनऊ पहुंचे किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और विकास योजनाओं की सराहना की। फ्लाइट से यात्रा करने वाली डॉक्टर हेरा राशिद ने CM योगी से कहा- जिस भूमि पर मेरे पिता अन्न उगाते थे। आज उसी भूमि से उड़ान भरकर मैं आपसे मिलने आई हूं। एक समय पढ़ने की सुविधा नहीं थी, लेकिन विकास के साथ क्षेत्र में तरक्की हुई। डॉक्टर हेरा राशिद ने कहा कि मैंने बिना कोचिंग के नीट निकाला। ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनें।