‘कभी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज में उड़ूंगा’: नोएडा एयरपोर्ट की पहली उड़ान में किसानों की खुशी, जमीन जाने का दर्द भी छलका

Noida International Airport First Flight: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगों की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है। खास बात ये है कि इस पहली उड़ान में वे सभी किसान सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। देश और प्रदेश के लिए वाकई ये एक विकास की उड़ान थी, लेकिन किसानों को चेहरे पर जमीन जाने की एक मायूसी भी झलक रही थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक नोएडा के किशोरपुर गांव के एक 72 साल के बुजुर्ग किसान ने कहा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी हवाई जहाज में उड़ेंगे, और वह भी उस एयरपोर्ट से जो हमारी अपनी ही जमीन पर बना है। यह शब्द कहते हुए उनकी आंखों में अपनी माटी खोने का दर्द और देश के विकास में योगदान देने का गर्व, दोनों साफ झलक रहा था।