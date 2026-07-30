UP Rains: मौसम विभाग की नई चेतावनी, 1 अगस्त से फिर पलटेगा मौसम, इन संभाग में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना गहन अवदाब अब मध्य भारत की ओर बढ़ गया है। इसके कारण प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सीमित हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में केवल छिटपुट बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य के अन्य भागों में भारी बारिश के आसार फिलहाल कम हैं। हालांकि इस दौरान तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। राहत की बात यह है कि तापमान में किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। जिससे उमस के बावजूद भीषण गर्मी जैसी स्थिति नहीं बनेगी।