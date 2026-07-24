24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नोएडा

UP Weather Update: अगले 48 घंटे में फिर सक्रिय होगा मानसून 27, 28, 29, 30 चार दिन बारिश के आसार

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने 27 जुलाई से फिर सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। 27 से 30 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गोंडा, बहराइच, अयोध्या समेत पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश का असर बढ़ सकता है।
2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Mahendra Tiwari

Jul 24, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद अब मौसम कुछ शांत होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कई जिलों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 27 जुलाई से मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं। जिसके चलते कई क्षेत्रों में फिर से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

मानसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी पड़ गई है। पिछले कई दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद अब अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य होता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और बादलों का असर अभी भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि करीब 54 शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके चलते लोगों को उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में गुरुवार और शुक्रवार की सुबह बादलों के आने-जाने का खेल चलता रहा। उमस भरी गर्मी से लोग एक बार फिर बहाल हुए। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इटावा में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हमीरपुर, सुलतानपुर और कानपुर सहित कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई।

अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मानसून की मुख्य गतिविधियां उत्तर प्रदेश से कुछ हद तक दूर होकर पश्चिम और मध्य भारत की ओर केंद्रित हो गई हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भी कमजोर पड़ गया है। इसी वजह से अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है।

27 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून

हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई के आसपास मानसून फिर से ताकत पकड़ सकता है। इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल सकता है।

इन जिलों में आज हो सकती हल्की बारिश

गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट,हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बदायूं, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद शामिल है।

UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम, गोंडा से नोएडा तक 20, 21, 22 तीन दिन बारिश के आसार

ये भी पढ़ें
फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 08:50 am

Published on:

24 Jul 2026 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / UP Weather Update: अगले 48 घंटे में फिर सक्रिय होगा मानसून 27, 28, 29, 30 चार दिन बारिश के आसार

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मानसून

UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम, गोंडा से नोएडा तक 20, 21, 22 तीन दिन बारिश के आसार

फाइल फोटो पत्रिका
नोएडा

Noida Fire: नोएडा के 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, महिला समेत 2 की मौत, 50 लोग फंसे

Noida Fire News
राष्ट्रीय

Noida News: सीवर में उतरा कर्मचारी नहीं लौटा जिंदा, भाई बोला- 4 घंटे तक कोई नहीं आया

Noida News Sewer Worker Death Gejha Village News
नोएडा

11 से 14 जुलाई जमकर होगी मानसून की बारिश! IMD का लेटेस्ट अपडेट; UP की राजधानी लखनऊ से लेकर NCR में बरसात की सूचना

up monsoon update heavy rain likely to occur in meerut lucknow and other districts imd weather news
नोएडा

चलती ट्रेन के प्राइवेट केबिन ने क्यों खींचा सबका ध्यान? कपल ने मनाया निजी जश्न; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

first ac cabin viral video couple celebrated auspicious day noida
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.