UP Weather Update: अगले 48 घंटे में फिर सक्रिय होगा मानसून 27, 28, 29, 30 चार दिन बारिश के आसार

मानसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी पड़ गई है। पिछले कई दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद अब अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य होता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और बादलों का असर अभी भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि करीब 54 शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके चलते लोगों को उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में गुरुवार और शुक्रवार की सुबह बादलों के आने-जाने का खेल चलता रहा। उमस भरी गर्मी से लोग एक बार फिर बहाल हुए। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इटावा में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हमीरपुर, सुलतानपुर और कानपुर सहित कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई।