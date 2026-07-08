चलती ट्रेन के प्राइवेट केबिन ने क्यों खींचा सबका ध्यान? कपल ने मनाया निजी जश्न; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Trending Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच चर्चा का नया विषय खड़ा कर दिया है। वीडियो में भारतीय रेलवे के फर्स्ट एसी (1AC) के निजी केबिन को इस तरह सजाया गया है कि वह किसी लग्जरी होटल के कमरे जैसा नजर आता है। फूलों, गुब्बारों और सजावटी लाइटों से सजे इस केबिन को देखकर कई यूजर्स इसे नवविवाहित जोड़े के लिए तैयार किया गया विशेष सेटअप बता रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की ऑफिशियल

पुष्टि नहीं हुई है कि यह किस ट्रेन का है, साथ ही इसे किसने तैयार कराया।