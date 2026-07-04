सरकारी हो या प्राइवेट, नोएडा में सोमवार से बदल गया स्कूलों का टाइम; BSA ने जारी किया नया फरमान

अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह का 'इफ एंड बट' नहीं चलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने अपने आदेश में सख्त हिदायत दी है कि सभी स्कूल इस नए टाइम टेबल का कड़ाई से पालन करें। अगर किसी भी स्कूल ने इसमें लापरवाही बरती या मनमानी करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश की कॉपी शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों से लेकर जिलाधिकारी (DM) तक सबको भेज दी गई है।