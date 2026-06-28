Weather Forecast: 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक बरसेंगे मेघ! मौसम विभाग ने जारी की सूचना; यूपी में मानसून को लेकर क्या अपडेट?

Weather Forecast Rain News in UP: उत्तर प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी और लू से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 30 जून के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। रविवार को भी कुछ जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होगी, जिससे लोगों को लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।