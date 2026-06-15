15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा एयरपोर्ट पर दिखी नन्ही पायलट, मासूमियत पर फिदा हुए लोग

Little Girl Safa: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पायलट की वर्दी में पहुंची नन्ही सफा ने लूटी महिल! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस मासूम बच्ची का स्वैग और क्यूटनेस भरा वीडियो।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Pratiksha Gupta

Jun 15, 2026

Noida International Airport, Jewar Airport News

जेवर एयरपोर्ट पर पायलट की ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंची बच्ची सफा।

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिनों लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कोई उड़ान या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची है। हाल ही में एयरपोर्ट परिसर में पायलट की वर्दी पहने एक छोटी बच्ची, सफा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पायलट के गेटअप में सफा का अंदाज इतना मनमोहक था कि वहां मौजूद यात्रियों से लेकर एयरपोर्ट स्टाफ तक, हर कोई उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने को बेताब दिखा। अब इस नन्ही पायलट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

तस्वीरों और वीडियो में कैद हुआ नन्ही सफा का अंदाज

सफा जब पायलट की स्पेशल ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट के चमचमाते टर्मिनल पर पहुंची, तो उसकी क्यूटनेस देखने लायक थी। उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता ले रखा था और अपनी मासूमियत से वहां मौजूद लोगों को फूल बांट रही थी। जेवर एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स इस पल को यादगार बनाना चाहता था। यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों ने सफा के साथ जमकर सेल्फी ली और तस्वीरें खिंचवाई। सोशल मीडिया पर भी इस नन्ही बच्ची का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

मां जुबेदा ने बताया- क्यों पहनाई बेटी को पायलट की यूनिफॉर्म?

नन्ही सफा की मां जुबेदा ने इस खास मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती थी। जुबेदा ने कहा कि हम इस पल को स्पेशल बनाना चाहते थे। हम लखनऊ से फ्लाइट लेकर जेवर पहुंचे हैं और अब यहीं से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़कर अमृतसर जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट का हमारा अनुभव बहुत ही शानदार रहा।

जब जुबेदा से पूछा गया कि उन्होंने बच्ची को पायलट की ड्रेस क्यों पहनाई? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी बड़ी होकर सचमुच एक पायलट बने और आसमान की ऊंचाइयों को छुए। इसी सपने को सच होते देखने के लिए उन्होंने इस खास दिन पर सफा को पायलट की ड्रेस पहनाई।

जेवर एयरपोर्ट से बदलेगी यूपी की तस्वीर

यात्रियों ने न सिर्फ एयरपोर्ट की खूबसूरती की तारीफ की, बल्कि इसके भविष्य को लेकर भी बड़ा भरोसा जताया। सफा की मां जुबेदा ने बताया जब वे लखनऊ एयरपोर्ट से बोर्ड कर रही थीं, तब भी वहां जेवर के लिए जबरदस्त उत्साह था। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। यह एयरपोर्ट बहुत ही भव्य और सुंदर बना है, जिससे आने वाले समय में एयरपोर्ट के कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे।

लखनऊ: KGMU में टंकी की सफाई के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, जानिए पूरा मामला

ये भी पढ़ें
lucknow news youth dies while cleaning tank at kgmu family members create ruckus

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jun 2026 12:19 pm

Published on:

15 Jun 2026 12:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा एयरपोर्ट पर दिखी नन्ही पायलट, मासूमियत पर फिदा हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कभी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज में उड़ूंगा’: नोएडा एयरपोर्ट की पहली उड़ान में किसानों की खुशी, जमीन जाने का दर्द भी छलका

Jewar Airport Maiden Flight Farmers
नोएडा

खेतों से आसमान तक: जेवर के किसान पहली बार उड़ेंगे हवाई जहाज में, लखनऊ जाकर CM योगी से करेंगे मुलाकात

noida international airport
नोएडा

राजनाथ सिंह के परिवार पर डबल विपत्ति, भतीजे के बाद बेटे पंकज सिंह के साले जसपाल राणा का भी निधन

Jaspal Rana brother in law of BJP MLA Pankaj Singh from Noida died
नोएडा

135 दिनों में 11.84 लाख चालान, हर दिन 9 हजार से ज्यादा पर कार्रवाई; नोएडा में अब बार-बार गलती पर लाइसेंस होगा रद्द

noida challan
नोएडा

बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी पत्नी, धमक पड़ा पति, मारपीट देख 300 लोगों की लगी भीड़

Noida Showroom Fight
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.