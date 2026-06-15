नोएडा एयरपोर्ट पर दिखी नन्ही पायलट, मासूमियत पर फिदा हुए लोग

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिनों लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कोई उड़ान या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची है। हाल ही में एयरपोर्ट परिसर में पायलट की वर्दी पहने एक छोटी बच्ची, सफा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पायलट के गेटअप में सफा का अंदाज इतना मनमोहक था कि वहां मौजूद यात्रियों से लेकर एयरपोर्ट स्टाफ तक, हर कोई उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने को बेताब दिखा। अब इस नन्ही पायलट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।