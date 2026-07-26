क्राइम के लिए दिव्यांगों को बनाया जरिया, अवैध खनन के धंधे में रखा कदम! लेडी डॉन नूरी की क्या है इनसाइड स्टोरी

ADCP मनीषा सिंह ने बताया कि नूरी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया है। यदि जांच के लिए जरूरत पड़ी तो उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके नेटवर्क के खिलाफ पहले ही बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अपराध में इस्तेमाल होने वाले डंपर, बुलडोजर समेत अन्य मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं।