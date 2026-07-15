Noida News: सीवर में उतरा कर्मचारी नहीं लौटा जिंदा, भाई बोला- 4 घंटे तक कोई नहीं आया

मृतक के भाई ऋतिक ने आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई सीवर में उतरने के बाद करीब चार घंटे तक अंदर फंसे रहे, लेकिन नोएडा प्राधिकरण का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मृतक के भाई ने कहा, "प्राधिकरण के पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। मशीनें सिर्फ खड़ी-खड़ी जंग खा रही हैं। मेरे भाई के गिरने के बाद एक इंजन भी हटा दिया गया। आखिरकार पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर शव को बाहर निकाला। हमें न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम यहां से नहीं हटेंगे।"