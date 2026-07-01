Noida News: शिमला-दार्जिलिंग घूमकर लौटते ही थाने पहुंची दुल्हन, पति पर लगाया सीढ़ियों से धकेलने का आरोप

Honeymoon Assault Case: नोएडा से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दुल्हन के लिए उसका हनीमून किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। शिमला और दार्जिलिंग अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई नई नवेली दुल्हन, हनीमून से लौटते ही सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। दुल्हन ने अपने पति पर मारपीट करने और होटल की सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए है। नोएडा पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।