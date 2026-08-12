प्रदेश में आ रही है ‘स्टार्टअप क्रांति’! युवाओं और महिलाओं की नवाचार क्षमता से बनेगी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

राजस्थान आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां महिला और युवा उद्यमिता राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनती दिखाई दे रही है। स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय उत्पादों के बढ़ते अवसरों ने प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और बाजार तक बेहतर पहुंच मिले, तो राजस्थान रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकता है।