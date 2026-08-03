UP Monsoon Alert: यूपी में फिर बदला मौसम, इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 4°C तक गिरेगा तापमान

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं। इसके कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नमी और बारिश का दायरा भी लगातार बढ़ सकता है। इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में तराई के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।