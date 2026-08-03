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UP Monsoon Alert: यूपी में फिर बदला मौसम, इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 4°C तक गिरेगा तापमान

UP Monsoon Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।
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नोएडा

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Mahendra Tiwari

Aug 03, 2026

बारिश की सांकेतिक तस्वीर सोर्स पत्रिका

बारिश की सांकेतिक तस्वीर सोर्स पत्रिका

UP Monsoon Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पूर्वी और तराई इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बारिश बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं। इसके कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नमी और बारिश का दायरा भी लगातार बढ़ सकता है। इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में तराई के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर और बदायूं समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

यहां बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

इसके अलावा पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। बारिश बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। इससे उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

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Updated on:

03 Aug 2026 02:26 pm

Published on:

03 Aug 2026 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / UP Monsoon Alert: यूपी में फिर बदला मौसम, इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 4°C तक गिरेगा तापमान

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