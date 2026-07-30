NEET प्रदर्शन में PM मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी, नोएडा में रुचिका सिंह पर Zero FIR दर्ज

PM Modi Remarks FIR Noida: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने आरोपी महिला रुचिका सिंह के खिलाफ 'जीरो एफआईआर' दर्ज की है। रुचिका सिंह नोएडा के सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंग सोसाइटी की निवासी हैं। बता दें कि 23 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं (NEET पेपर लीक) के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप है कि इसी दौरान मंच से संबोधित करते हुए रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।