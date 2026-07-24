NEET पेपर लीक और CJP प्रोटेस्ट: पीएम मोदी के आश्वासन पर सपा ने उठाए सवाल, पूछा- ‘क्या पहले से कानून नहीं था?’

सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वैचारिक गुरु डॉ. राम मनोहर लोहिया हमेशा आमरण अनशन का विरोध करते थे। उन्होंने कहा, 'जब लोगों ने जोर दिया तो आप चरणबद्ध (क्रमिक) भूख हड़ताल कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति 24 घंटे बैठे और फिर दूसरा व्यक्ति। डॉ. लोहिया कहते थे कि यदि कोई आमरण अनशन पर बैठता है और उसकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, अनशन बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इसी शर्त पर वे इसकी अनुमति देते थे। इसलिए, समाजवादी पार्टी कभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल या आमरण अनशन के पक्ष में नहीं रही है।'