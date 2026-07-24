NEET पेपर लीक और CJP प्रोटेस्ट: पीएम मोदी के आश्वासन पर सपा ने उठाए सवाल, पूछा- ‘क्या पहले से कानून नहीं था?’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
Ram Gopal Yadav On PM Modi NEET Exam: नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हाल ही में अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी कभी भी 'आमरण अनशन' (भूख हड़ताल) का समर्थन नहीं करती।
सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वैचारिक गुरु डॉ. राम मनोहर लोहिया हमेशा आमरण अनशन का विरोध करते थे। उन्होंने कहा, 'जब लोगों ने जोर दिया तो आप चरणबद्ध (क्रमिक) भूख हड़ताल कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति 24 घंटे बैठे और फिर दूसरा व्यक्ति। डॉ. लोहिया कहते थे कि यदि कोई आमरण अनशन पर बैठता है और उसकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, अनशन बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इसी शर्त पर वे इसकी अनुमति देते थे। इसलिए, समाजवादी पार्टी कभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल या आमरण अनशन के पक्ष में नहीं रही है।'
नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों को दिए गए वीडियो संदेश पर रामगोपाल यादव ने करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर रामगोपाल यादव ने सवाल पूछा, 'क्या इस अपराध को अंजाम देने वालों को सजा देने के लिए देश में पहले से कोई कानून नहीं था? इसे लागू करने वाली एजेंसी कौन है? क्या अब तक किसी बड़े मगरमच्छ के खिलाफ कार्रवाई की गई है? खबर है कि नीट लीक के कथित सरगना को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है।'
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत सिर्फ छात्रों के मुद्दे को किसी तरह दबाने की है। अगर सरकार वास्तव में छात्रों के कल्याण को लेकर गंभीर है, तो उसे सबसे पहले परीक्षा प्रक्रिया से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को हटा देना चाहिए। इतने बड़े आंदोलन और धांधली के बाद शिक्षा मंत्री को खुद ही नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था।
डिंपल यादव ने छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की भी निंदा की। उन्होंने कहा, 'छात्रों को पीटा गया, पुलिस ने बल प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए छात्रों के साथ हुई ज्यादती के लिए सीधे तौर पर केंद्र जिम्मेदार है। मेरा मानना है कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रदर्शन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पटना, मुंबई और देश के कई शहरों में विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि देश में क्या हालात हैं।'
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