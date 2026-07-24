UP Scholarship 2026: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का शेड्यूल जारी, 11 अगस्त से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म

नवीनीकरण श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और हार्डकॉपी स्कूल में जमा करने की समय सीमा 11 से 25 अगस्त तय की गई है। इसके बाद विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और आगे भेजने का प्रोसेस 30 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। 31 अगस्त से 10 सितंबर के बीच डीआईओएस (DIOS) द्वारा वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन होगा और 11 से 17 सितंबर तक एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी। जिला स्तरीय समिति से डाटा लॉक होने के बाद पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से अक्टूबर 2026 के आखिर तक स्कॉलरशिप की राशि खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी।