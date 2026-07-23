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‘पहले इस्तीफा दें फिर होगी चर्चा’ अखिलेश का सरकार पर हमला: बोले- पेपर लीक की जवाबदेही किसकी, उनकी काबिलियत सिर्फ खाते भरने तक

Resignation Demand: पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। अखिलेश यादव ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की, जबकि माता प्रसाद पांडे ने सरकार और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Jul 23, 2026

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव (फोटो- पत्रिका)

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इस्तीफा दिया जाए, उसके बाद ही चर्चा होगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर समाजवादी पार्टी से डरने और छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। मंत्री संजय निषाद ने प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल खत्म कर सरकार के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की।

अखिलेश यादव ने जवाबदेही पर उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम यूपी सरकार के कामकाज को देख रहे हैं और भारत सरकार को भी देख रहे हैं। जवाबदेही किसकी है? सरकार की जवाबदेही थी। ऐसा लगता है कि उनकी काबिलियत सिर्फ खाते भरने तक ही सीमित है और हम उत्तर प्रदेश में इसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जवाबदेही क्या है? खाते भरने की उनकी काबिलियत ही उनकी जवाबदेही लगती है। उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा दें, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे।

सरकार लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही है

बरेली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। सीएम योगी के आप भाषणों को सुनिए, वे सबसे पहले समाजवादी पार्टी का ही जिक्र करते हैं। इसीलिए सरकार उससे डरती है उन्होंने कहा कि सरकार लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही है, क्योंकि उसे विपक्ष की ताकत का एहसास है।

पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर सरकार से मांगा जवाब माता प्रसाद पांडे ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, 'अगर युवाओं को संतुष्टि नहीं मिली, तो वे अपना विरोध जारी रखेंगे। सरकार को यह बताना चाहिए कि इतने सारे पेपर लीक कैसे हुए। संबंधित मंत्री ने न तो इस्तीफा दिया है और न ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है।

पुलिस कार्रवाई पर लगाए गंभीर आरोप

छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर प्रसाद पांडे ने कहा, 'हमारा कहना है कि दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में ऐसे लोगों को लेकर आई थी। आपने उन्हें छात्रों को लाठियों से पीटते हुए देखा होगा। पुलिस उन्हें पीट रही थी, लेकिन वापस आए कई छात्रों ने हमें बताया कि सादे कपड़ों में बाहर से आए लोगों ने हमें सबसे ज्यादा पीटा। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।

संजय निषाद ने की बातचीत की अपील

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'प्रदर्शनकारी को अपनी मांगें रखनी चाहिए और अपने मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ध्यान मुद्दे और उसके समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। लोगों की जान का नुकसान कोई मामूली बात नहीं है। हमारा मानना है कि उन्हें भूख हड़ताल समाप्त करनी चाहिए और सरकार के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।'

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Updated on:

23 Jul 2026 03:34 pm

Published on:

23 Jul 2026 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘पहले इस्तीफा दें फिर होगी चर्चा’ अखिलेश का सरकार पर हमला: बोले- पेपर लीक की जवाबदेही किसकी, उनकी काबिलियत सिर्फ खाते भरने तक

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