‘पहले इस्तीफा दें फिर होगी चर्चा’ अखिलेश का सरकार पर हमला: बोले- पेपर लीक की जवाबदेही किसकी, उनकी काबिलियत सिर्फ खाते भरने तक

मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम यूपी सरकार के कामकाज को देख रहे हैं और भारत सरकार को भी देख रहे हैं। जवाबदेही किसकी है? सरकार की जवाबदेही थी। ऐसा लगता है कि उनकी काबिलियत सिर्फ खाते भरने तक ही सीमित है और हम उत्तर प्रदेश में इसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जवाबदेही क्या है? खाते भरने की उनकी काबिलियत ही उनकी जवाबदेही लगती है। उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा दें, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे।