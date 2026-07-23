‘वहां 150 तो यहां 20 पेपर लीक’, लखनऊ में गरजे अखिलेश यादव, बोले- मंत्रियों ने खुद माना कि गड़बड़ी हुई

अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा बहुत स्पष्ट है। सरकार को छात्रों और युवाओं की चिंताओं को समझना चाहिए। खुद संबंधित मंत्री ने माना कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पेपर लीक हो गया था, इसलिए नीट परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। इससे हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। पेपर लीक अब नई बात नहीं रह गई है। यह बार-बार हो रहा है। लगता है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। केंद्र के समय में करीब 150 लीक हुए तो यूपी में भी 20 हो चुके हैं। ‘डबल इंजन’ सरकार कहलाने वाली यह सरकार बार-बार ऐसा होने दे रही है, यह हैरान करने वाली बात है।