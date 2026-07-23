सीएम योगी का बड़ा ऐलान: भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत, 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।