गोरखपुर की सड़कों पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- सीएम साहब की इंजीनियरिंग में ऊंची-नीची सड़कें, करोड़ों रुपये कहां खर्च हुए?

Akhilesh Yadav Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में जलभराव और बदहाल सड़कों को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शहर की तस्वीरें साझा करते हुए सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च किए गए अरबों रुपये आखिर कहां गए। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर की मौजूदा स्थिति विकास के बड़े-बड़े दावों की हकीकत बयां कर रही है।