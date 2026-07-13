लड़की की पिटाई का मामला : SSP की बड़ी कारवाई…4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

यह घटना संज्ञान में लेने के बाद SSP डॉ. कौस्तुभ ने शाहपुर थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह और कौवाबाग चौकी प्रभारी दुर्गेश नंदिनी को लाइन हाजिर कर दिया। वीडियो में दिख रहे PRV के दो सिपाहियों राज मंगल सिंह, अविनाश यादव और दरोगा अभिषेक कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया। होमगार्ड हरिचरन राय पर विभागीय कार्रवाई बैठाने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़खानी, मारपीट, धमकी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा पुलिस ने आठ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।