गोरखपुर में देर रात सपाइयों ने “चंदा चोरी” पर लगाया विवादित पोस्टर, जमकर हंगामा…पुलिस से हुई नोक झोंक

सपा नेता अरविंद शुक्ला एक समय भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का बेटा है। योगी आदित्यनाथ के CM बनने के बाद खाली हुई गोरखपुर लोकसभा सीट पर सीएम ने उपेंद्र दत्त शुक्ला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था और उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में थे लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह चुनाव नहीं जीत सके। वह कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र से भी तीन बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। वह संघ और भाजपा के पुराने कैडर के कार्यकर्ता थे, जनसंघ के जमाने से वह भाजपा से जुड़े थे।