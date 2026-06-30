Knife Attacked: फोन पर बात करने से टोंका तो बहू ने सास पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, गोरखपुर में महिला ने उठाया हिंसक कदम

सोमवार देर रात करीब 11 बजे बहू फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। बहू को सास ने बात करने से मना किया तो वह भड़क गई और गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल सास का आरोप है कि उसकी बहू का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह लंबे समय से प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। इस बात को लेकर परिवार में अक्सर कहासुनी होती थी। घायल महिला आशा देवी ने बताया कि उसकी बहू का पति दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है।