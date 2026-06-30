Knife Attacked: फोन पर बात करने से टोंका तो बहू ने सास पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, गोरखपुर में महिला ने उठाया हिंसक कदम

बहू ने सास पर चाकू से हमला किया (सांकेतिक इमेज- पत्रिका)
गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र के गांव मलमलिया में एक महिला ने अपनी सास आशा देवी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर आए और आशा देवी को बचाया। चाकू के हमले से सास गंभीर रूप से घायल हुई है। सास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने तहरीर मिलने पर आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है।
सोमवार देर रात करीब 11 बजे बहू फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। बहू को सास ने बात करने से मना किया तो वह भड़क गई और गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल सास का आरोप है कि उसकी बहू का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह लंबे समय से प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। इस बात को लेकर परिवार में अक्सर कहासुनी होती थी। घायल महिला आशा देवी ने बताया कि उसकी बहू का पति दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है।
बहू के ससुर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला के खिलाफ एम्स थाना में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। एसएसपी ने बताया कि घायल महिला की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि जैसे ही घटना की सूचना मिली त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करके उससे घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ कैंट आभा सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है।
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