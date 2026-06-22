गोरखपुर में नाबालिग भाई ने ही कर दी बड़े भाई, उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या…क्षेत्र में दहशत, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर जिले के बांसगाव क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम बलुआ में दर्दनाक घटना से हड़कंप मच गया। यहां छोटे भाई द्वारा अपने बडे भाई, बडे भाई की पत्नी व बच्चे की हत्या कर दी गयी। हैरान करने वाली बात है कि तीन हत्या कर परिवार उजाड़ देने वाला छोटा भाई अभी नाबालिग है। बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, SP साउथ दिनेश पुरी, CO बांसगांव भारी फोर्स के साथ किए।