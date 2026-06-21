गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने राज्यमंत्री की गाड़ी में मारी टक्कर, दंपति गंभीर रूप से घायल …बाल-बाल बचे राज्यमंत्री

इनोवा और पीछे से टक्कर मारने वाली कार दोनों के एयरबैग खुल गए।कार में बैठे पति-पत्नी को हल्की चोट आई। पुलिस ने दोनों को चौरी चौरा सीएचसी में भर्ती कराया। इनकी पहचान बाल मुकुन त्रिपाठी और विमला त्रिपाठी के रूप में हुई, दोनों देवरिया की तरफ से आ रहे थे। प्राथमिक इलाज के बाद विमला को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।