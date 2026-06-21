International Yoga Day: योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ का संदेश, पक्षी विहार में वेलनेस टूर बना आकर्षण का केंद्र

UP Tourism Blends Yoga and Eco-Tourism with Wellness Tour at Bird Sanctuary: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस वर्ष योग, प्रकृति और पर्यटन को एक नई दिशा देने की अनूठी पहल की। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) द्वारा 'विजिट माई स्टेट उत्तर प्रदेश' अभियान के तहत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के लिए विशेष एकदिवसीय वेलनेस एंड नेचर टूर का आयोजन किया गया। योग दिवस 2026 की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को स्वास्थ्य, प्रकृति और आध्यात्मिक अनुभव का अद्वितीय संगम प्रदान किया।

