ब्रजेश पाठक की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं मैदान छोड़कर भागना मत

ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से झूठ और भ्रम फैलाकर संसद को हाईजैक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार अपने मुद्दे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की फिर NEET परीक्षा पर चर्चा की बात कही और अब जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। पाठक ने राहुल गांधी के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें जंतर-मंतर पर गोली चलने की बात कही गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां एक भी गोली नहीं चली है। पाठक ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री के जवाब देने के बाद उनके झूठ और भ्रम की राजनीति सबके सामने आ जाएगी।