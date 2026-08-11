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ब्रजेश पाठक की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं मैदान छोड़कर भागना मत

Parliament Monsoon Session 2026: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, 'गृह मंत्री अमित शाह सदन में उनके सभी सवालों का जवाब देने आ रहे हैं वह मैदान छोड़कर भागें नहीं।'
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Aug 11, 2026

Brajesh Pathak

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक (Photo ANI)

Brajesh Pathak Statement on Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी अब मैदान छोड़कर भागें नहीं और चर्चा करने से बिल्कुल भी न डरें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से संसद में लगातार मुद्दे बदल रहे हैं।

'गृह मंत्री देंगे हर सवाल का जवाब'

डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह उनके सवालों का जवाब देने के लिए सदन में आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को चर्चा से पीछे नहीं हटना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चर्चा से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री के जवाब के बाद उनके लगाए आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया।

झूठ और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से झूठ और भ्रम फैलाकर संसद को हाईजैक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार अपने मुद्दे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की फिर NEET परीक्षा पर चर्चा की बात कही और अब जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। पाठक ने राहुल गांधी के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें जंतर-मंतर पर गोली चलने की बात कही गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां एक भी गोली नहीं चली है। पाठक ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री के जवाब देने के बाद उनके झूठ और भ्रम की राजनीति सबके सामने आ जाएगी।

झारखंड के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

उपमुख्यमंत्री ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और झामुमो की गठबंधन सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन वाली जगह पर कंटीले तार लगाए जाने का भी उन्होंने दावा किया। राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए पाठक ने सवाल किया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की इतनी चिंता करने वाले राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की आवाज आखिर क्यों नहीं सुनाई देती?

युवाओं से माफी मांगें राहुल गांधी

ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के छात्रों और युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और राज्य सरकार से उनकी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के गंभीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। पाठक ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए फिर दोहराया कि गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने सदन में आ रहे हैं इसलिए वह चर्चा से भागने की कोशिश बिल्कुल न करें।

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Updated on:

11 Aug 2026 04:54 pm

Published on:

11 Aug 2026 04:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ब्रजेश पाठक की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं मैदान छोड़कर भागना मत

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