15 अगस्त को मदरसों में झंडा फहराने के आदेश पर भड़के विधायक, बोले- दिलों में बसता है तिरंगा

Har Ghar Tiranga Campaign 2026: 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराए जाने पर AAP विधायक चौधरी ज़ुबैर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि BJP धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों और मदरसों को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है। Har Ghar Tiranga Campaign 2026: 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराए जाने पर AAP विधायक चौधरी ज़ुबैर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि BJP धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों और मदरसों को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है।

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