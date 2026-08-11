Aban Death Case: माफिया अतीक के बेटे अबान की मौत को लेकर अबू आजमी के उठाए सवाल पर बोले राजभर- उन्हें जानकारी नहीं

अबान डेथ केस अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Aban Death Case Update: उत्तर प्रदेशसरकार के मंत्रियों ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और दानिश आजाद अंसारी ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रियों ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान, पंचायत चुनाव में देरी, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत, 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'वंदे मातरम' को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी पर अपनी बात रखी।
जेपी नड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का उद्देश्य संवाद नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनका समर्थन किया। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता संसद के बाहर बेवजह धरना-प्रदर्शन करते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन में चर्चा से बच रहे हैं। राजभर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश को कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा ने पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राजभर के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर अबू आजमी की ओर से सवाल उठाए जाने पर भी ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने में अबान की मौत हुई, उसमें सवार व्यक्ति ने खुद बताया था कि डिवाइडर से टकराने के कारण हादसा हुआ। राजभर ने कहा कि अबू आजमी को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साह के साथ इससे जुड़ रहे हैं। दानिश आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी अभियान शुरू किया गया है और प्रदेश के युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मदरसे भी इस अभियान में शामिल होंगे। उनके मुताबिक, अभियान को सभी मदरसों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और युवाओं की भागीदारी जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
सपा सांसद रामजीलाल सुमन की 'वंदे मातरम' को लेकर की गई टिप्पणी पर दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नकारात्मक एजेंडे के जरिए समाज को गुमराह करने का काम करती रही है। दानिश आजाद ने कहा कि सपा का कथित तौर पर चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने है और जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी।
अनिल राजभर बोले- हर भारतीय को गाना चाहिए 'वंदे मातरम'
मंत्री अनिल राजभर ने 'वंदे मातरम' को लेकर कहा कि राष्ट्रीय गीत हर भारतीय को गाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय गीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह एनडीए सरकार ने दिलाया है और इसे हर जगह अनिवार्य किया है।
अनिल राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्षी दलों को राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीकों से भी परेशानी होने लगी है। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाना पड़ेगा।
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