Aban Death Case: माफिया अतीक के बेटे अबान की मौत को लेकर अबू आजमी के उठाए सवाल पर बोले राजभर- उन्हें जानकारी नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साह के साथ इससे जुड़ रहे हैं। दानिश आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी अभियान शुरू किया गया है और प्रदेश के युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मदरसे भी इस अभियान में शामिल होंगे। उनके मुताबिक, अभियान को सभी मदरसों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और युवाओं की भागीदारी जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।