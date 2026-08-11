UP Rain Alert: हल्की बारिश और धूप ने बढ़ाई उमस, यूपी के नौ जिलों में अगले तीन घंटे तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट

अमरोहा से लेकर शामली तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम की गतिविधियों पर लोगों की नजर बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है। किसी इलाके में केवल हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के शहरी क्षेत्रों में तेज बारिश होने पर सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। जलभराव वाले स्थानों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी होगा।