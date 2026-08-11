UP Rain Alert: हल्की बारिश और धूप ने बढ़ाई उमस, यूपी के नौ जिलों में अगले तीन घंटे तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट

यूपी के नौ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने चेताया (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP Weather Orange Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बीच-बीच में धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई है। बारिश के बाद तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन धूप निकलने के साथ नमी बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम संबंधी निगरानी व्यवस्था से प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले तीन घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के नौ जनपदों के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की बहुत संभावना जताई गई है। इसको लेकर इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। अलर्ट वाले जिलों में अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं।
मौसम अलर्ट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ स्थानों पर बादल घिरने के बाद मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली चमकने और गरजने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले मानसूनी गतिविधियों से प्रभावित रहते हैं और स्थानीय स्तर पर बादलों के बनने से कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हो सकती है। यही वजह है कि अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश के बाद धूप निकलने से वातावरण में नमी बढ़ गई। नमी और गर्मी के मिश्रण के कारण उमस का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। लोगों को बाहर निकलने पर चिपचिपी गर्मी और पसीने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम में इस तरह का बदलाव मानसून के दौरान सामान्य रूप से देखने को मिलता है। बारिश के बाद आसमान साफ होने पर सूर्य की गर्मी जमीन पर मौजूद नमी के साथ मिलकर उमस को बढ़ा देती है। यही स्थिति कई क्षेत्रों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सामान्य सलाह के अनुसार आकाशीय बिजली की स्थिति में लोगों को खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। यदि तेज गरज के साथ बारिश शुरू होती है तो सुरक्षित भवन के भीतर रहना बेहतर होता है।
किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह अलर्ट महत्वपूर्ण है। मौसम खराब होने की स्थिति में खुले खेतों में काम रोककर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी है। विशेष रूप से बिजली चमकने के दौरान पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए।
अमरोहा से लेकर शामली तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम की गतिविधियों पर लोगों की नजर बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है। किसी इलाके में केवल हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के शहरी क्षेत्रों में तेज बारिश होने पर सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। जलभराव वाले स्थानों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी होगा।
बारिश होने पर तापमान में अस्थायी गिरावट आ सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के बाद यदि धूप निकलती है तो वातावरण में मौजूद नमी के कारण उमस फिर बढ़ सकती है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का यही उतार-चढ़ाव लोगों को परेशान कर रहा है।
मौसम की इस स्थिति में लोगों को स्थानीय स्तर पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। विशेषकर जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव की संभावना को देखते हुए अनावश्यक रूप से खुले में निकलने से बचना बेहतर होगा।
मौसम संबंधी अलर्ट स्थानीय परिस्थितियों और समय के साथ बदल सकते हैं। ऐसे में लोगों को आधिकारिक मौसम अपडेट और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। बिजली चमकने और तेज बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहना सबसे महत्वपूर्ण है।
फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में अगले तीन घंटों के लिए मध्यम से तेज बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना को लेकर जारी ऑरेंज अलर्ट ने सतर्कता बढ़ा दी है। हल्की बारिश और धूप के बीच बढ़ी उमस से परेशान लोगों को अब तेज बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही गरज-चमक और आकाशीय बिजली को लेकर सावधानी बरतना भी जरूरी होगा।
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