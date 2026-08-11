UP Politics: ‘उम्र कम होने से कोई नेता नहीं बन जाता’, आकाश आनंद के राहुल गांधी के ‘अंकल’ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार

अंशु अवस्थी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अगर आकाश आनंद खुद को युवाओं और छात्रों का नेता मानते हैं, तो उन्हें पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों-युवाओं पर कथित लाठीचार्ज व गोली चलाए जाने जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर आकाश आनंद की ओर से चुप्पी साधी जाती है। उन्होंने कहा कि युवाओं की राजनीति केवल उम्र के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि उनके सवालों को उठाने और उनके लिए संघर्ष करने से नेतृत्व साबित होता है।