झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का BJP पर हमला, सुरेंद्र राजपूत बोले- बाहर से आए भाजपा के गुंडों ने किया हंगामा

Uttar Pradesh News: झारखंड में विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और बंगाल से आए बीजेपी के कुछ लोगों ने बीजेपी का झंडा लेकर हंगामा किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ बल प्रयोग किया। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पूरी घटना का फुटेज सामने है और पुलिस ने संयम के साथ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कहीं जरूरत से ज्यादा कार्रवाई हुई होगी तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।